‘Er zaten 45.000 man op de tribune, zoiets is ondenkbaar in Nederland’

Mark Flekken vertrok op zestienjarige leeftijd uit de jeugdopleiding van Roda JC Kerkrade en zal daar achteraf geen spijt van hebben gehad. De doelman kwam via Alemannia Aachen en Greuther Fürth bij MSV Duisburg terecht en bij die club heeft hij een basisplaats in de 2. Bundesliga, het tweede niveau van Duitsland.

Flekken vindt het moeilijk om de 2. Bundesliga te vergelijken met het voetbal in Nederland, maar stelt in een interview met Voetbalzone wel dat de ambiance ‘heel anders’ is: “Ik vind dat het voetbal in Duitsland nog meer geleefd wordt dan in Nederland. Als je hier ziet hoe de mensen in de grote steden met shirtjes van de club lopen en alles proberen mee te nemen wat ook maar een klein beetje met de club te maken heeft… als ik een keer in Nederland ben om voetbal te kijken, merk ik dat het op een andere manier leeft.”

“Een aantal weken geleden speelden we de derby tegen Fortuna Düsseldorf. Daar zaten 45.000 mensen op de tribune, dat is gewoon bizar. Een lawaai komt dan van de tribunes, dat is onvoorstelbaar in de Jupiler League of in de onderkant van de Eredivisie. Dat is trouwens wel een derby, het is niet iedere wedstrijd zo. Maar we mogen echt niet klagen als er zestien- of zeventienduizend mensen komen kijken”, aldus de 24-jarige Flekken, die tot dusverre 55 wedstrijden voor Duisburg speelde.