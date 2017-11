‘Ik kon bij Ajax moeilijk zeggen: ‘Nee, vandaag ga ik niet trainen’’

Robert Zwinkels staat inmiddels al twaalf jaar onder de lat bij ADO Den Haag, maar de doelman genoot een deel van zijn opleiding in Amsterdam bij Ajax. Van een doorbraak in de Johan Cruijff ArenA kwam het echter niet en Zwinkels had in die tijd de grootste moeite om aan te haken bij het niveau van zijn medespelers.

“Alles ging 25 keer sneller dan ik gewend was. Het was aanpoten. Ik kon aardig keepen, maar het heeft lang geduurd voordat ik een bal bij een doeltrap goed weg kon krijgen. Ik was wel een beetje jaloers op jongens die dat wél konden. Ik miste kracht”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. “Wat voor de normale Ajax-speler een gemiddelde training was, was voor mij hartstikke zwaar.”

Zwinkels ziet dat het tegenwoordig vaak over belastbaarheid en belasting van een speler gaat, maar geeft aan dat daar in de tijd dat hij bij Ajax speelde minder op gelet werd. Dat heeft ook een aantal vervelde blessures bij hem veroorzaakt: “Ik kon bij Ajax moeilijk een keer zeggen: ‘Nee, vandaag ga ik niet trainen’. Tegenwoordig wordt er wat meer gekeken naar individuele ontwikkeling en belastbaarheid, maar dat was toen gewoon niet zo.”