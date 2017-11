‘Courtois zet Chelsea in de wachtkamer en neemt opties door’

Thibaut Courtois heeft voorlopig geen trek in contractbesprekingen met Chelsea. De Belgische keeper schuift de onderhandelingen voor zich uit. Het contract van de international loopt af in de zomer van 2019, maar eerder dan komende zomer wil hij niet om de tafel met de clubleiding van the Blues. Chelsea verkeert derhalve in een lastige positive, daar kapers op de kust liggen.

De 25-jarige sluitpost gaf afgelopen zomer nog aan dat hij zijn contract bij Chelsea graag wil verlengen. Tot dusver kwamen beide partijen niet tot een akkoord over een nieuwe verbintenis. Courtois zet Chelsea nu in de wachtkamer. “Wat betreft mijn contract: dat moet Chelsea regelen met mijn zaakwaarnemer. Ik denk niet dat er nieuwe ontwikkelingen zijn”, tekende Het Laatste Nieuws op uit de mond van de keeper. “We spelen zoveel wedstrijden en ik wil me focussen op mijn prestaties. Tegen het eind van het seizoen is er nog genoeg tijd om te praten.”

Courtois verdient momenteel 110.000 euro per week, maar zou dat graag verdubbeld zien. Mocht Chelsea daar niet in meegaan, dan bestaat de kans dat de keeper vertrekt. Doordat Courtois komende zomer nog maar een jaar onder contract staat op Stamford Bridge, wordt hij een interessante optie voor diverse Europese topclubs. Juventus zoekt naar een opvolger voor Gianluigi Buffon, terwijl Courtois ook op het lijstje zou staan bij Paris Saint-Germain. Het Laatste Nieuws sluit ook een overstap naar Real Madrid niet uit.