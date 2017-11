‘Hij voetbalt op een manier die appelleert aan wat de Amsterdammer is’

De roep om Frenkie de Jong bij Ajax wordt almaar sterker. Ook trainer Marcel Keizer is lovend over de twintigjarige middenvelder, maar hij kiest vooralsnog voor de ervaring van Lasse Schöne. Jan Olde Riekerink was in het verleden hoofd jeugdopleidingen van Ajax en herkent het talent van De Jong. Hij snapt dat de fans hunkeren naar een basisplaats voor de middenvelder. "Het Nederlandse voetbal begeeft zich in duistere tijden. Daarmee is de zoektocht naar lichtpuntjes snel verklaard."

"We willen graag nieuwe helden, nieuwe spelers die ons voetbal kunnen dragen", zo vertelt Olde Riekerink in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Terwijl het steeds afwachten is of die nieuwe lichtpuntjes uitgroeien tot 'duracells'. Voor het grote publiek is dat soms een vanzelfsprekendheid, maar zo simpel is dat niet."

David Endt, voormalig teammanager van Ajax, is eveneens enthousiast. "Frenkie de Jong voetbalt op een manier die appelleert aan wat de Amsterdammer is. Het brutale, het gevatte. Iemand met een extra oogopslag op het veld. Op Gerald Vanenburg was het Ajax-publiek vroeger ook zo hopeloos verliefd. Vanenburg werd een grote speler, maar in het begin kozen de trainers ook niet blind voor hem in de as van het elftal."

Olde Riekerink weet dat ervaring en betrouwbaarheid een belangrijke rol in het voetbal spelen. "Al is die scheidslijn veel dunner in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de selecties in Nederland de laatste jaren is gedaald. Daar zijn we hier helemaal aan gewend geraakt. Dus wordt de roep voor jonge basisspelers heel normaal."