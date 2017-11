Bizarre comeback van Sevilla na snelste tegendoelpunt ooit in CL

De krachtmeting tussen Sevilla en Liverpool heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Ramón Sánchez Pizjuan eindigde in 3-3 en dat was vooral voor de bezoekers een hard gelag: het team van Jürgen Klopp stond na een half uur spelen met 0-3 voor en kreeg in de 93e minuut de 3-3 om de oren. In Groep E ligt zodoende nog alles open, met nog één speeldag te gaan: Liverpool, negen punten, ontvangt Spartak Moskou, zes punten, terwijl Sevilla, acht punten, op bezoek gaat bij het al geëlimineerde NK Maribor.Z

Na 88 seconden liep Sevilla reeds achter de feiten aan en dat was meteen het snelste tegendoelpunt ooit van de Zuid-Spanjaarden in de Champions League. Ragnar Klavan kopte een corner van Philippe Coutinho richting de tweede paal, waar Firmino simpel voor de 0-1 zorgde. Sevilla beet vervolgens goed van zich af, creëerde enkele gevaarlijke momenten en had pech dat Loris Karius een inzet van Nolito op de paal tikte.

Liverpool verdubbelde na 21 minuten de voordelige marge, en weer stond een corner aan de basis van het doelpunt. Dit keer was het Firmino die de bal richting de tweede paal kopte, waarna Sadio Mané met een vallende kopbal de 0-2 maakte. In de dertigste minuut leek Liverpool het duel op slot te gooien. Mané liet de verdedigers van Sevilla zijn hielen zien, stuitte op Sergio Rico, maar de rebound was een prooi voor Firmino. Het leidde tot een hels fluitconcert in het Ramón Sánchez Pizjuan, tot aan de laatste seconde voor rust.

Sevilla kwam na rust echter goed terug: na zes minuten spelen kopte Wissam Ben Yedder een vrije trap van Éver Banega binnen. De aanvaller benutte na een uur spelen tevens een strafschop, na een charge van Alberto Moreno. Twee minuten later ging een bal van Sergio Escudero via Karius tegen het aluminium. Liverpool hield lang stand, maar in de extra tijd ging het toch mis. Na een corner van Pablo Sarabia was het Guido Pizarro die een verloren bal achter Karius werkte: 3-3.