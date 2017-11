Besiktas schrijft geschiedenis en debuteert in achtste finale CL

Voor het eerst in de clubgeschiedenis heeft Besiktas de groepsfase van de Champions League overleefd. De regerend kampioen van Turkije had dinsdagavond voor eigen publiek genoeg aan een punt tegen FC Porto (1-1) om de groepswinst veilig te stellen. Besiktas heeft een voorsprong van vier punten op de Portugezen en is ook voor RB Leipzig en AS Monaco uit het zicht verdwenen.

In september won Besiktas verrassend met 1-3 van Porto, maar voor eigen publiek ging het stroever. Na een klein halfuur greep Porto de leiding dankzij Felipe, die als eindstation fungeerde van een ingestudeerde vrije trap. Pereira Ricardo tikte de bal licht aan en werd vervolgens gelanceerd door Sergio Oliveira, waarna Ricardo vrij baan had op de rechterflank. Hij vond Felipe, die in één keer doeltreffend uithaalde vanuit het strafschopgebied. Tot op dat moment waren er nog weinig kansen geweest. Besiktas oogde nerveus; een kansloos afstandsschot van Ryan Babel was een van de weinige Turkse wapenfeiten.

Na de openingstreffer kwam de wedstrijd tot ontbranding. Een volley van Ricardo Quaresma dwong José Sá tot een redding, maar de keeper had geen antwoord op een vlot uitgespeelde aanval van Besiktas. Babel bediende Cenk Tosun met een wippertje en de middenvelder tikte de bal behendig over Felipe. Hij stormde daarna af op doel en bereikte Talisca, die eenvoudig kon binnentikken. Besiktas begon vervolgens sterk aan de tweede helft. Pepe liet zich gelden met een kopbal op aangeven van Quaresma, maar bracht Sá niet in grote problemen.

Het momentum was bij Besiktas, dat via Babel nog het dichtst bij de voorsprong was. De Nederlander trok vanaf de linkerflank naar binnen, maar trof de lat met een fantastische knal. Na twintig dominante minuten in het tweede bedrijf sloop de onzekerheid weer in het spel van Besiktas. Toch had de thuisploeg veel balbezit, waardoor Porto zelden gevaarlijk kon worden. Daardoor bleef de groepswinst onbedreigd en weet Besiktas zich één wedstrijd van tevoren al verzekerd van een plek bij de laatste zestien.