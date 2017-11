‘Pep begrijpt meer dan een normale trainer, hij begrijpt het gevoel op het veld’

Ronaldinho was net vertrokken bij Barcelona toen Josep Guardiola de leiding kreeg in Camp Nou. Als trainer van Barça won de Spanjaard onder meer tweemaal de Champions League, twee keer het WK voor clubs en drie Spaanse titels. Ronaldinho is ervan overtuigd dat Guardiola dit succes kan herhalen bij Manchester City.

“Dat denk ik wel. Als speler dacht Guardiola al als een trainer. Hij heeft heel veel verstand van voetbal. Waar hij ook naartoe gaat, hij begrijpt meer dan een normale trainer. Hij begrijpt het gevoel op het veld”, zegt Ronaldinho tegenover de Daily Mirror. Zijn landgenoot Gabriel Jesus maakt ook de nodige indruk bij Manchester City.

“Ik geloof dat hij nog een grote rol zal spelen bij Manchester City voordat hij verder gaat. Zijn manier van spelen is fantastisch, ik ben er sterk van overtuigd dat hij het verschil maakt bij Manchester City”, besluit Ronaldinho. The Citizens verloren dit seizoen nog geen wedstrijd en nemen het dinsdagavond op tegen Feyenoord in het eigen Etihad Stadium.