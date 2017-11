‘Nederlandse enclave op Bali kan worden vergroot met Van der Vaart’

Rafael van der Vaart bevindt zich op een zijspoor bij FC Midtjylland en lijkt te gaan vertrekken bij de Deense club. De middenvelder kan zijn carrière vervolgen in Indonesië, zo meldt Bolasport dinsdagochtend. Bali United wil zijn Nederlandse enclave zo spoedig mogelijk uitbreiden met de 109-voudig international van Oranje.

Momenteel staan Irfan Bachdim, Sylvano Comvalius, Nick van der Velden en Stefano Lilipaly onder contract op Bali. Aan de hand van de Nederlanders presteerde Bali United afgelopen seizoen uitstekend en eindigde het op de tweede plaats in de Indonesische competitie. De club eindigde in punten gelijk met kampioen Bhayankara FC en had een beter doelsaldo, maar werd door het onderling resultaat tweede.

Desondanks heeft Bali United zich wel gekwalificeerd voor de voorronde van de Aziatische Champions League, omdat Bhayankara FC daar niet in uit mag komen. Lilipaly zou nu door Bali United vooruit geschoven zijn om Van der Vaart over te halen om naar Indonesië te komen. Voorzitter Pieter Tanuri wilde voorlopig nog niks kwijt over eventuele doelwitten op de tranfermarkt.

“Ik ga nu nog niets bekendmaken, maar het moment dat ik aankopen bekend kan maken zal spectaculair zijn”, aldus Tanuri. De vraag is ook of Van der Velden, Bachdim en Comvalius volgend seizoen nog op Bali spelen, omdat hun contract aan het einde van dit kalenderjaar afloopt en het nog onduidelijk is of ze die gaan verlengen. Van der Vaart ligt nog tot komende zomer vast in Denemarken.