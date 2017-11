‘Ik weet niet of Ibrahimovic teveel mentaliteit heeft voor Lukaku'

Zlatan Ibrahimovic maakte afgelopen zaterdag na maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De terugkeer van de Zweed is niet voor iedereen goed nieuws, want Romelu Lukaku krijgt er een behoorlijke concurrent bij voor de spitspositie. Volgens Jamie Carragher gaat de heeft de rentree van Ibrahimovic een forse invloed op Lukaku.

Lukaku maakte één treffer in het met 4-1 gewonnen duel met Newcastle United. “Zijn doelpuntkan zomaar de belangrijkste zijn in de wedstrijd tegen Newcastle United. Toen Ibrahimovic het veld opkwam en Lukaku vertelde dat hij op rechts moest gaan lopen, deed hij dat gewoon. Ibrahimovic gaat dat werk niet doen en Lukaku heeft er zelf eigenlijk ook geen zin in”, zegt Carragher tegenover Sky Sports.

“Het doelpunt gaf Lukaku vertrouwen en Ibrahimovic noemt zichzelf ondertussen een leeuw. Ik weet niet of Zlatan teveel mentaliteit heeft en of dat Lukaku gaat beïnvloeden”, vervolgt de oud-verdediger van Liverpool zijn verhaal. Je kunt je voorstellen dat Zlatan op de training ook gaat zeggen dat Lukaku op rechts moet lopen. Op een gegeven moment gaat hij zeggen: Nee, doe dat maar lekker zelf. Ik ben de man van honderd miljoen. Ik denk niet dat ze samen kunnen spelen.”

Craig Bellamy sluit zich aan bij Carragher. “Het probleem is dat Ibrahimovic overal de grote man is geweest, waardoor Lukaku ook tegen hem opkijkt. Lukaku kan alleen nergens anders spelen dan in de spits. Er komen nog zoveel wedstrijden, er kan dus makkelijk gerouleerd worden. Het wordt pas interessant wie er in de belangrijkste wedstrijden gaat spelen.”