Dagbladen verschillen van mening over aanval van Feyenoord

Renato Tapia keert dinsdagavond terug in de basiself van Feyenoord, zo schrijft zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad. Tapia neemt centraal achterin de positie van Sven van Beek in; laatstgenoemde is na zijn lange periode van blessureleed nog niet in staat om drie duels in de week te spelen.

Sofyan Amrabat speelt doorgaans als rechtsback, maar zal in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City de geschorste Karim El Ahmadi op het middenveld vervangen. Bart Nieuwkoop staat rechtsback. Het centrale duo wordt gevormd door Jeremiah St. Juste en Tapia. Tonny Vilhena vormt samen met Amrabat en Jens Toornstra het middenveld, zo stellen de dagbladen.

De ochtendkranten verschillen alleen van mening inzake de verwachte aanval. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Nicolai Jörgensen aan het startsignaal verschijnt en dat Jean-Paul Boëtius op rechts de voorkeur krijgt boven Sam Larsson. De Telegraaf rekent erop dat Giovanni van Bronckhorst geen risico neemt met de Deen en Böetius weer in de spits opstelt. Larsson zal in dat geval in de basis beginnen.

Feyenoord, dat niet één punt uit de eerste vier groepsduels verzamelden, maakt geen kans meer op overwintering in de Champions League. De achterstand op de derde plek, goed voor een plek in de knockout-fase van de Europa League, bedraagt echter maar drie punten. Napoli ontvangt dinsdagavond Shakhtar Donetsk.