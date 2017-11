Vilhena door de mangel gehaald: ‘Hij hobbelt mee, maar wat kan hij goed?’

Als Tonny Vilhena een stap hogerop wil zetten, moet hij zich volgens Arnold Bruggink doorontwikkelen. De middenvelder kan zich niet onttrekken aan de malaise waarin Feyenoord op dit moment verkeert. Volgens Bruggink lijkt het erop dat Vilhena nergens écht in uitblinkt, wat volgens de analist wel nodig is om de aandacht van buitenlandse clubs te trekken.

Vilhena was een van de spelers die na de 1-1 remise tegen VVV-Venlo werd bekritiseerd, onder meer omdat hij een uitgelezen kans op de 2-0 liet liggen. "Hij zal zich wel moeten gaan onderscheiden in zijn spel, waardoor je een volgende stap zou kunnen gaan maken", zegt Bruggink bij FOX Sports. "Je komt niet meer weg met een speler die meehobbelt, meespeelt en zich niet onderscheidt. In het buitenland vragen ze dan: 'Wat kan hij dan heel goed?"

Gertjan Verbeek heeft wel een verklaring voor de vormdip van Feyenoord, dat de laatste vijf competitieduels niet wist te winnen. "Feyenoord wordt als kampioen de bal gegund, bij een gelijkspel of achterstand. Dat gebeurt nu", merkt de trainer van FC Twente op in zijn functie als analist. "Alles zit tegen, dat was vorig seizoen anders, maar dat roep je wel een beetje over jezelf af."