Rashford had doelman als idool: ‘Ik had vroeger een klein shirt van hem’

Marcus Rashford geldt als een van de grootste talenten ter wereld, maar de aanvaller van Manchester United heeft niet altijd de ambitie gehad om veel te scoren. De Engelsman, die onder Louis van Gaal zijn basisdebuut maakte voor the Red Devils, was kortstondig doelman in zijn jeugdjaren en had Tim Howard, die tussen 2003 en 2006 onder contract stond bij United, als voorbeeld.

"Mijn allereerste voetbalseizoen stond ik op doel", aldus Rashford in gesprek met de Sunday Times. "De sensatie van een doelpunt maken kreeg ik ook als ik een goede redding verrichte bij een grote kans. Tim Howard was mijn idool. Ik had vroeger ook een kleine Tim Howard-shirt. Wacht maar af, er zal een wedstrijd komen waarin ik de handschoenen weer aantrek", grapt de jongeling.

Rashford groeide op in Manchester en de aanvaller zegt dat het voetbalklimaat in de stad uniek was: "Zoveel kinderen hielden ervan om te voetballen. Er was altijd een grote concurrentiestrijd. Als een speler naar een academie van een professionele club ging, was het een eye-opener naar de rest. Het liet ons zien wat er mogelijk was. De impact van vrijheid krijgen wordt zwaar onderschat. Als coaches voetballers geen vrijheid gunnen, zou elke speler hetzelfde zijn."