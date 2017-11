Laagvlieger in Premier League ontslaat manager: ‘Dit is nooit makkelijk’

Tony Pulis is niet langer de manager van West Bromwich Albion. The Baggies maken maandag in een statement bekend dat de 59-jarige Welshman verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte resultaten en voorlopig wordt vervangen door zijn rechterhand Gary Megson.

West Bromwich eindigde vorig seizoen op de tiende plaats in de Premier League en staat momenteel, na twaalf speelronden, zeventiende. De club uit de West Midlands heeft één punt meer dan West Ham United, dat onder de rode streep staat. De 0-4 nederlaag tegen Chelsea is voor het bestuur de druppel die de emmer heeft doen overlopen.

“Deze beslissingen worden nooit licht opgevat, maar worden wel genomen in het belang van de club. We werken in een prestatiegerichte business en sinds het einde van vorig seizoen zijn de resultaten al erg teleurstellend”, aldus voorzitter John Williams. “We willen onze dankbaarheid voor de toewijding en het harde werken uitspreken van Tony. We wensen hem het beste voor zijn verdere loopbaan.”

Anthony ‘Tony’ Pulis volgde in de winter van 2015 de ontslagen Alan Irvine op bij West Bromwich, dat toen op een zestiende plaats stond in de Premier League. Hij was eerder werkzaam bij Crystal Palace, Stoke City, Plymouth, Potsmouth, Bristol City, Gillingham en Bournemouth. Als verdediger kwam Pulis uit voor onder meer Bristol Rovers en Bournemouth. Opmerkelijk is dat Pulis in augustus nog zijn contract verlengde tot 2019.