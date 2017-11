‘Ik kan nu nog niet zeggen of we kampioen worden, er kan veel gebeuren’

PSV verzekerde zich zondag in de slotfase op bezoek bij PEC Zwolle van de drie punten en houdt zo zijn voorsprong van acht punten op Ajax, dat zelf een dag eerder met 0-8 van NAC Breda won, intact. Joshua Brenet was na afloop van de wedstrijd blij met de overwinning, al wilde hij niet op de zaken vooruitlopen.

“Of we kampioen van Nederland gaan worden? We zijn op de goede weg. De bal is rond, er kan nog veel gebeuren. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan en daarna een hele tweede seizoenshelft”, vertelde hij na de wedstrijd bij Voetbal Inside. “Het belangrijkste is dat we de koppies bij elkaar houden. We moeten niet 100 procent, maar iedere wedstrijd 150, 200 procent geven. Dan zien we het daarna wel. Ik kan nu nog niet zeggen of we kampioen gaan worden.”

Brenet startte het duel ondanks het uitvallen van Santiagio Arias, die rechtsachterin werd vervangen door Derrick Luckassen, als linksback, maar voor de verdediger was het het belangrijkst dat hij überhaupt speelde: “Het maakt niet uit of het links of rechts is. M'n sterkste positie blijft rechts vanwege m'n sterke been, maar het is voor mij belangrijk dat ik speel.”