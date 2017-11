PSV ging voor 0-0: ‘We werden helemaal gek toen ‘Isi’ meeging’

De ploeggenoten van Nicolas Isimat-Mirin vonden het geen goed idee dat hij in de slotfase van het duel met PEC Zwolle mee naar voren ging. De verdediger van PSV stond diep in de blessuretijd op de juiste plek om zijn ploeg een 0-1 zege te bezorgen. Jeroen Zoet wilde dat Isimat-Mirin achterin zou blijven om een tegenaanval op te kunnen vangen.

De eigenwijze Fransman besloot anders en tikte uiteindelijk in de rebound binnen na een schot van Luuk de Jong. "We werden helemaal gek toen Isi richting het PEC-doel sprintte bij die vrije bal van ons", lacht Zoet in gesprek met Metro. PSV wilde de 0-0 vasthouden, want dat leek Zoet en zijn andere collega's het maximaal haalbare resultaat. "Dan is het niet de bedoeling dat je als verdediger mee naar voren gaat. Maar ja, hij heeft hem gemaakt dus dan mag het."

"Waarschijnlijk had Isi het gevoel dat ie hem zou maken", vult De Jong aan. Hij beaamt dat het een kwestie van geluk is. "Want dit was tegen alle afspraken in, haha." PSV behoudt de voorsprong van acht punten op belagers Ajax en AZ en won de laatste acht competitieduels. "We delen opnieuw een tik uit aan de concurrentie, want dit moet aardig frustrerend voor ze zijn. Maar we hebben ook wedstrijden gehad die we met groot verschil winnen. We zijn gewoon moeilijk te verslaan."