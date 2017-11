Hoofdrol Janssen bij bizarre goal Soldado; rood Bifouma na cynisch applaus

In een opmerkelijke wedstrijd heeft Fenerbahçe zondagavond een ruime zege geboekt. Roberto Soldado gidste de topclub met een hattrick naar een 4-1 overwinning voor eigen publiek. Dankzij de zege gaat Fenerbahçe de opponent voorbij op de ranglijst en staat de club van Vincent Janssen nu vijfde. Sivasspor eindigde met tien man na een bizarre rode kaart.

Soldado zal zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe niet gauw vergeten. De Spanjaard, die pas een minuut op het veld stond, scoorde na een uur met een halve omhaal na een bizarre scrimmage, waarin Janssen eerst tweemaal de lat trof met een kopbal. Soldado maakte de 2-1; in de eerste helft had Nabil Dirar de score geopend voor de thuisploeg. De Marokkaans international kreeg de bal met wat fortuin voor de voeten in het strafschopgebied en haalde gedecideerd uit. Het was het enige doelpunt van de eerste helft.

Kort na rust kwam Sivasspor op gelijke hoogte via Thievy Bifouma. De buitenspeler kon alleen af op keeper Volkan Demirel en verschalkte hem in de linkerhoek. Bifouma mocht de wedstrijd echter niet afmaken, want kort nadat Soldado er 2-1 van maakte kreeg hij een bizarre rode kaart. Klagen op de arbitrage leverde Bifouma geel op, waarna een cynisch applaus resulteerde in de tweede gele prent binnen twee seconden.

Tegen tien man werd het makkelijker voor Fenerbahçe en kon Soldado voor de 3-1 zorgen met een beheerst schot, nadat hij de bal zelf veroverde. De spits wist zijn hattrick even later zelfs te completeren. Fenerbahçe counterde rap en Giuliano speelde Soldado vrij met een prachtige steekbal. De spits stiftte de bal knap in de verre hoek en bepaalde de eindstand. Het team van Aykut Kocaman weet weer wat winnen is, na drie remises op rij in de Süper Lig.