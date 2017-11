Sporting sloeg toe na transfer Van Bommel: ‘De interesse uit Portugal bleef’

Zakaria Labyad maakte in 2012 de overstap van PSV naar Sporting Portugal. De middenvelder verliet het Philips Stadion omdat hij niet meer als buitenspeler in actie wilden komen, maar juist op het middenveld. Nadat Mark van Bommel werd teruggehaald naar Eindhoven, wist Labyad genoeg en koos hij voor een vertrek naar Portugal.

Het vertrek van Labyad bij PSV zorgde voor veel onrust bij de supporters, die hem graag langer in het shirt van de Eindhovenaren hadden zien spelen. "Er kwam in de winterstop interesse, van Sporting en Benfica. We hadden toen al een paar afspraken gemaakt met PSV. Ik vind dat ik eerder een middenvelder ben dan een buitenspeler", aldus Labyad zondag bij De Tafel van Kees. "Dat was ook de afspraak met Marcel Brands."

"De interesse vanuit Portugal bleef, en toen kwam Mark van Bommel terug. En ja, hij is Mister PSV, hij ging zeker op het middenveld spelen, waar ik toen ook speelde. Ik had eigenlijk geen zin meer om als buitenspeler te spelen. Toen ben ik vertrokken naar Sporting Portugal." Een groot succes werd zijn tijd in Portugal niet. Hij werd tot twee keer toe verhuurd aan Vitesse en ook speelde hij nog voor Fulham.