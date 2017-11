Zidane vastberaden: ‘Barcelona zal zeker nog punten verliezen’

Real Madrid bleef zaterdagavond steken op een 0-0 gelijkspel tegen stadgenoot Atlético Madrid. Concurrent Barcelona won wel, met 0-3 van Leganés, en heeft zodoende reeds een voorsprong van tien punten op de Koninklijke. Trainer Zinédine Zidane is ervan overtuigd dat de competitie nog lang niet beslist is.

“We speelden een goede wedstrijd en hadden meer verdiend, maar het mocht helaas niet zo zijn. Het enige dat we kunnen doen, is geduldig blijven. We zitten op het goede pad”, vertelt Zidane tegenover de Spaanse pers. “Barcelona zal zeker nog punten verliezen. We moet doorgaan met waar we bezig zijn en dat is alles wat we kunnen doen. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan en nog veel punten te verdelen.”

“Tien punten is veel, maar dat zal gaan veranderen. In het voetbal kunnen de zaken snel omdraaien”, vervolgt de Franse oefenmeester zijn verhaal. “We speelden goed, maar vergaten te scoren. Dat is voetbal. Soms wil de bal er niet in. We moeten ons focussen op het positieve en dat is dat het spel goed was.”