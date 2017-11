Real Madrid moet Sergio Ramos voorlopig missen: ‘Zijn neus is gebroken’

Sergio Ramos staat voor nog onbepaalde tijd aan de kant. De verdediger annex aanvoerder van Real Madrid liep zaterdagavond in de stadsderby tegen Atlético Madrid (0-0) een gebroken neus op, tien minuten voor rust. In de pauze koos trainer Zinédine Zidane ervoor om Ramos te vervangen door Nacho Fernández.

Ramos wilde na 35 minuten spelen een voorzet van Casemiro vanaf de rechterkant met het hoofd binnenwerken. Lucas Hernández ging eveneens voor de bal en schopte Ramos in het gezicht. De Spaans international ging hevig bloedend naar de grond en kon met watjes in de neusgaten de eerste helft afmaken. De dienstdoende scheidsrechter in het Wanda Metropolitano zag geen gele kaart of strafschop in het moment.

"Sergio Ramos heeft inderdaad zijn neus gebroken", erkende Zidane na afloop. "Ik weet niet hoelang hij aan de kant zal staan." Nader onderzoek moet zondag de ernst van de blessure uitwijzen. De medische staf zal aan de hand daarvan beslissen of Ramos onder het mes moet of niet. De Champions League-wedstrijd van komende dinsdag, tegen APOEL Nicosia, moet de verdediger sowieso laten schieten.

Door de remise in het Wanda Metropolitano is de achterstand van Real Madrid op koploper Barcelona, dat zaterdag met 0-3 van Leganés won, inmiddels opgelopen tot tien punten. Atlético heeft evenveel punten als de stadsgenoot. Nummer twee Valencia heeft drie punten meer dan de Madrilenen en speelt zondag nog bij Espanyol.