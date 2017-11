Ibrahimovic: ‘Ik ben nooit bang geweest, leeuwen herstellen niet zoals mensen’

Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdagavond na zeven maanden blessureleed zijn rentree voor Manchester United. De Zweedse vedette werd in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (4-1) een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht door José Mourinho en was met een acrobatische poging nog dicht bij een doelpunt. Ibrahimovic maakte na afloop als vanouds een zelfbewuste indruk.

"Ik voel me speciaal. Andere dag, zelfde kwaliteit. Ik maak me totaal geen zorgen, omdat ik weet waartoe ik in staat ben", sprak hij voor de camera van BT Sport. Ibrahimovic herstelde uiteindelijk wonderbaarlijk snel van een zware knieblessure. "Ik ben nooit bang geweest, nee. Leeuwen herstellen niet zoals mensen."

Naast Ibrahimovic maakte ook Paul Pogba zijn rentree bij Manchester United. De Franse middenvelder stond twee maanden buitenspel met een hamstringblessure en was met een doelpunt en een assist belangrijk voor het elftal van Mourinho. "Het belangrijkste zijn de drie punten. Daarnaast zijn Zlatan, Marcos Rojo en ikzelf terug. We zijn blij", aldus Pogba.