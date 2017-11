AS Roma zegeviert bij spannende stadsderby over De Vrij en co

AS Roma heeft bij de Derby della Capitale een puike overwinning geboekt. Waar i Giallorossi in de eerste helft nog moeite hadden het Thomas Strakosha van Lazio moeilijk te maken, liep de thuisploeg na de onderbreking snel uit naar 2-0, met als eindstand 2-1. Door de winst stijgt AS Roma naar de derde plek in de Serie A, terwijl Lazio afzakt naar de vijfde stek.

Het bezoek leek zeer voortvarend van start te gaan, aangezien Ciro Immobile al na anderhalf minuut had gescoord: de aanvaller stond echter buitenspel, waardoor de goal werd afgekeurd. In het eerste kwartier viel er voor de rest weinig te beleven bij de krachtmeting. Edin Dzeko werd daarna wakker en was tweemaal dicht bij de openingstreffer, maar de Bosnische spits had het vizier niet op scherp staan.

De thuisploeg, met Kevin Strootman in de basis, was de meest dominante ploeg, maar grote mogelijkheden creëren zat er voor AS Roma niet in. Lazio werd zelden gevaarlijk en kon slechts één keer tussen de palen schieten. In het tweede bedrijf stelde de thuisploeg snel orde op zaken, mede door een penalty van Diego Perotti, die stapvoets naar de bal liep en koelbloedig afrondde. Radja Nainggolan leek acht minuten na rust al de wedstrijd te beslissen door het leer zeer strak achter Strakosha te deponeren: 2-0.

Lazio, waarbij Stefan de Vrij negentig minuten maakte, probeerde de aansluitingstreffer te produceren en kreeg twintig minuten voor tijd de ideale gelegenheid middels een penalty na een handsbal van Konstantinos Manolas. Immobile ging achter de bal staan en verschalkte Alisson: 2-1. De uitploeg probeerde in de slotfase nog wat te forceren, maar verder dan wat hachelijke momenten kwam Lazio niet meer.