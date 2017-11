Scorende Cavani evenaart prestatie van Nederlander uit 1972/73

Paris Saint-Germain heeft zaterdag geen fout gemaakt voor eigen publiek. Tegen Nantes won de ploeg van Unai Emery overtuigend met 4-1. Edinson Cavani maakte twee doelpunten en staat dit seizoen al op veertien treffers. Hij is de eerste speler met veertien doelpunten na dertien speelrondes sinds Dick van Dijk in het seizoen 1972/73 voor OGC Nice. Het vizier bij PSG gaat nu op de Champions League-wedstrijd tegen Celtic van woensdag.

Voor PSG was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht in het Parc des Princes. Afgezien van één enkele tegenaanval van Nantes controleerde het sterrenensemble uit Parijs de wedstrijd in de eerste helft. Het trio Neymar, Edinson Cavani en Ángel Di María zette de achterste vier van Nantes constant onder druk, terwijl Marco Verratti en Adrien Rabiot op het middenveld al gauw de angel uit eventueel gevaar van Nantes haalden. Het duurde wel even voordat PSG uitvogelde hoe het goed georganiseerde Nantes afgetroefd kon worden, maar dat lukte toch voor rust nog. Door goals van Cavani en Di María rustte de thuisploeg met een 2-0 voorsprong.

Voorafgaand de openingstreffer, zeven minuten voor rust, mocht Javier Pastore opstomen op de vijandelijke helft. Hij bediende Cavani, die vanaf links naar binnen trok en de korte hoek vond. Di María verdubbelde de marge, zij het onbedoeld. Zijn indraaiende voorzet vanaf de rechterflank ging aan iedereen voorbij en de bal zeilde onverwachts binnen. Na een klein uur bracht Claudio Ranieri spits Préjuce Nakoulma binnen de lijnen en dat was een gouden greep, want met zijn eerste balcontact scoorde de invaller op aangeven van Léo Dubois.

Een opmerkelijk doelpunt van Pastore zorgde ervoor dat PSG de marge terugbracht tot twee. De middenvelder werd gelanceerd Verratti en zag zijn uithaal gekeerd worden door Ciprian Tatarusanu, maar die de keeper vloog het leer tegen de paal en in het net. Cavani bepaalde de eindstand na defensief geklungel bij Nantes. PSG heeft daardoor weer een voorsprong van zes punten op AS Monaco en boekte de derde overwinning op rij.