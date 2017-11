De Bruyne waarschuwt Feyenoord; Hazard en Morata schitteren

Manchester City is goed uit de interlandperiode gekomen. De koploper van Engeland kende zaterdag weinig problemen met Leicester City: 0-2. Kevin De Bruyne zorgde met een prachtig schot voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Nummer twee Chelsea won tegelijkertijd met 0-4 van West Bromwich Albion, onder aanvoering van uitblinkers Eden Hazard en Álvaro Morata. Liverpool zegevierde met 3-0 over Southampton en neemt de vijfde plek over van Arsenal.

Leicester City - Manchester City 0-2

Bij rust stond het 0-1 en dat was verrassend gezien het spelbeeld, want kansen waren zeldzaam. Leicester ontmantelde de voorhoede van Manchester City lange tijd met succes door het tempo uit de wedstrijd te halen. Een schot van Raheem Sterling dat rakelings naast zeilde was een van de spaarzame dreigende momenten van de bezoekers. Het lukte Manchester City maar niet om momentum op te bouwen in het King Power Stadium, maar dat bleek niet nodig om vlak voor rust de score te openen via Gabriel Jesus. Hij kon van dichtbij binnentikken nadat Manchester City razendsnel door de defensie van Leicester sneed.

In de tweede helft deed Kevin De Bruyne er nog een schep bovenop met een weergaloos schot van buiten het strafschopgebied. Met zijn 'verkeerde' linkerbeen poeierde de Belg de bal onhoudbaar in de bovenhoek: 0-2. Even daarvoor had Harry Maguire van Leicester nog op de paal geschoten. Na de 0-2 domineerden de gasten de wedstrijd en zochten ze naar de beslissing. De ploeg van Josep Guardiola speelde de wedstrijd goed uit en werd pas het tweede elftal dat de eerste zes uitwedstrijden van een nieuw seizoen won in de Premier League, na Chelsea in 2008/09. Die ploeg won de eerste acht duels op verplaatsing.

West Bromwich Albion - Chelsea 0-4

Traditioneel heeft Chelsea het lastig op The Hawthorns, maar ditmaal was er voor WBA geen beginnen aan. Ruim een kwartier bleef het strijdplan van the Baggies overeind, totdat Morata en Hazard het op hun heupen kregen. Eerst bereidde Hazard het doelpunt van Morata voor; bij de 0-2 waren de rollen omgedraaid. Morata opende dus de score nadat Hazard razendsnel wegdraaide bij zijn tegenstander en een schot op doel afvuurde, dat werd gekeerd door keeper Ben Forster. In de rebound maakte de Spanjaard geen fout.

Zijn assist bij de tweede treffer was nog een stuk indrukwekkender dan het doelpunt. Morata speelde de bal met een prachtige hakbal door richting Hazard, die vrij kon afstormen op Forster. Hij omspeelde de keeper, om vervolgens in een leeg doel af te ronden. Gezien het spelbeeld leek de wedstrijd al min of meer beslist en dat was zeker het geval toen Marcos Alonso er 0-3 van maakte bij de tweede paal. Hazard was in de tweede helft goed voor zijn tweede treffer van de middag en bracht de eindstand op 0-4. Chelsea heeft een achterstand van negen punten op koploper Manchester City.

Liverpool - Southampton 3-0

Sinds het vertrek van Luis Suárez maakte geen speler meer veertien competitiedoelpunten in één seizoen voor Liverpool, maar Mohamed Salah staat na zaterdagmiddag op dat aantal van veertien treffers en het is nog maar november. De aanvaller opende na ruim een half uur spelen de score door na een pass van Georginio Wijnaldum fraai raak te krullen. Het had al eerder raak kunnen zijn, ware het niet dat een poging van Wijnaldum werd gekeerd door Fraser Forster. Vier minuten voor de pauze werd het 2-0: Philippe Coutinho zag een gaatje in de verdediging en vond Salah, die zijn tweede van de middag aantekende. Liverpool zat op rozen en kwam na rust eigenlijk niet meer in de problemen.

The Reds waren na 63 minuten dicht bij de 3-0 toen Philippe Coutinho net naast schoot na een pass van Salah, maar even later vond de Braziliaan alsnog zijn doelpunt. Uit een rebound, na een redding van Forster op een inzet van Roberto Firmino, maakte hij er 3-0 van op Anfield. Jürgen Klopp vond het hierna tijd om wat mensen rust te gunnen en haalde Philippe Coutinho, Sadio Mané en uitblinker Salah naar de kant. Wijnaldum, Wesley Hoedt en Virgil van Dijk maakten overigens de negentig minuten vol op Anfield en eerstgenoemde stapte dus als winnaar van het veld.

Crystal Palace - Everton 2-2

Davy Klaassen zat niet in de wedstrijdselectie en zag vanaf de tribune hoe de bezoekers na ruim één minuten achter kwamen: James McArthur kon kappen in het strafschopgebied en krulde met links binnen. Crystal Palace kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want Leighton Baines benutte na zes minuten een strafschop. The Toffees hoopten door te drukken, maar kwamen na 35 minuten opnieuw op achterstand. Wilfried Zaha tikte binnen na een lage en scherpe voorzet van Joel Ward, maar ook die voorsprong werd weggegeven. De thuisploeg leed kinderlijk eenvoudig balverlies waarna Oumar Niasse de 2-2 kon maken. Onder anderen Gylfi Sigurdsson en Scott Dann kregen in het tweede bedrijf kansen om te scoren, maar het bleef bij 2-2 op Selhurst Park.