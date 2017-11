WK-deelname lonkt voor voormalig jeugdinternational: ‘Mijn hart ligt daar’

Lassana Faye kwam in het verleden uit voor Nederland Onder-16 en Onder-17, maar de kans is groot dat de linksback van Vitesse zijn a-interlands niet voor Oranje gaat spelen. De negentienjarige verdediger komt ook in aanmerking voor een interlandloopbaan bij Senegal en hoopt volgend jaar van de partij te zijn op het WK.

“Mijn vader komt uit Senegal en mijn moeder uit Kaapverdië. Ik probeer elk jaar terug te gaan naar Senegal, we hebben daar heel veel familie”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. Faye’s vader is inmiddels in Senegal om daar met de voetbalbond te praten en de kans bestaat dat hij voor de Leeuwen van Teranga gaat kiezen: “We gaan zien wat er gaat gebeuren. Mijn hart ligt bij Senegal. Dat is mijn vaders land.”

Faye, die eerder in de jeugdopleidingen van Sparta Rotterdam en PSV speelde, maakt dit seizoen indruk op Vitesse-trainer Henk Fraser en lijkt zondag tegen FC Groningen op een basisplaats te mogen rekenen: “Hij verdient het, omdat hij al een hele tijd goed bezig is. Ik heb veel vertrouwen in hem. En we weten ook dat Faye zal moeten spelen tegen Lazio. Dan is het niet meer dan fair om hem de wedstrijd ervoor ook te laten spelen”, prijst Fraser zijn pupil.