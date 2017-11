‘PSV is een topclub en niet provinciaal, maar zijn uitstraling is anders’

Jeroen Zoet is bij PSV al jaren een vaste waarde onder de lat en won in Eindhoven onder meer twee landstitels. Bij Oranje wil het echter minder lukken voor de doelman en Zoet moest in de laatste paar interlands weer op de bank plaatsnamen, aangezien Jasper Cillessen de voorkeur kreeg van bondscoach Dick Advocaat. Khalid Sinouh ziet dat de sluitpost bij PSV een andere rol vervult dan bij Oranje.

“Bij het Nederlands elftal is het niveau hoger en is Europese middenmoot tot Europese top de norm”, begint de oud-doelman van onder meer PSV tegenover het Eindhovens Dagblad. Volgens Sinouh ligt het niet aan het talent van Zoet en heeft hij zich na een minder vorig seizoen weer goed weten te herstellen. De voormalige Marokkaans international denkt echter dat Zoet zich bij PSV beter op zijn gemak voelt dan bij Oranje.

“Het is lastig te verklaren. PSV is een topclub en zeker niet provinciaal, maar toch heeft Zoet daar een andere uitstraling. Jasper toont net iets meer bravoure bij Oranje, waar de verschillen klein zijn.” Piet Schrijvers vindt dat Cillessen niet per se hoeft te spelen omdat hij reservekeeper is van Barcelona en is het ermee eens dat de keepers van het Nederlands elftal qua niveau niet veel voor elkaar onderdoen.

“Zoet is geen absolute topkeeper, maar wel gewoon een goede doelman. De verschillen zijn niet groot bij Oranje en het hangt allemaal sterk van de coach. Wie wil hij sterk maken en wie niet? Er komt nu een nieuwe bondscoach dus voor Zoet lonken straks nieuwe kansen als hij blijft presteren”, sluit de oud-keeper af.