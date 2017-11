Sergio Agüero kan zaterdag in King Power Stadium eigen record evenaren

Manchester City hoopt dat de interlandonderbreking geen negatieve gevolgen zal hebben voor de winning mood van het team van Josep Guardiola: alleen Everton en Wolverhampton Wanderers konden the Citizens in reguliere speeltijd van een zege afhouden. Leicester City is al sinds 23 september ongeslagen: in zes officiële duels werd driemaal gewonnen en drie keer geremiseerd. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het King Power Stadium, zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur.

O Leicester City won twee van de laatste drie Premier League-duels met Manchester City; één nederlaag. Dat is inclusief een 4-2 zege in precies dezelfde ontmoeting van afgelopen seizoen, toen Jamie Vardy zijn tot dusver enige hattrick in de Premier League maakte.

O Die nederlaag afgelopen seizoen was het enige verlies van Manchester City in de zes uitwedstrijden tegen Leicester City in de Premier League; drie zeges, twee remises.

O Leicester City verloor elk van de laatste acht Premier League-wedstrijden tegen de club die aan het begin van de desbetreffende speeldag aan kop ging, met elke keer minimaal twee tegengoals. De laatste zege van the Foxes op een koploper dateert van januari 1998, toen Leicester City met 0-1 op Old Trafford won.

O De 31 punten van Manchester City, met een doelsaldo van + 31, is het beste begin van een team aan een Premier League-seizoen, na 11 speeldagen. Manchester City is tevens het enige team dat 34 punten uit de eerste 12 competitieduels pakte, in 2011/12.

O Leicester City verzamelde sinds het vertrek van Craig Shakespeare als manager zeven punten uit drie competitieduels: twee zeges, één remise. Dat is evenveel als in de voorgaande elf Premier League-duels onder de voorganger van Claude Puel: één zege, vier remises en zes nederlagen.

O Manchester City levert de beste twee spelers op het gebied van doelpunten én assists in de Premier League: Sergio Agüero (8 goals, 3 assists) en Leroy Sané (6 goals, 5 assists). De koploper beschikt tevens over de beste twee assisters in de competitie: David Silva 7, Kevin De Bruyne 6.

O Manchester City was in de tweede helft van de competitieduels van dit seizoen goed voor in totaal 24 treffers. Meer dan welke Premier League-club dan ook.

O Sergio Agüero had in zijn laatste vijf Premier League-duels een aandeel in liefst tien treffers: drie assists, zeven doelpunten.

O Manchester City hoopt het pas tweede team ooit te worden dat de eerste zes uitduels van een Premier League-seizoen in winst omzet, na Chelsea in 2008/09. De Londense club won uiteindelijk zelfs de eerste acht wedstrijden op verplaatsing.

O Sergio Agüero was in elk van zijn laatste vijf uitduels in de Premier League goed voor minimaal een doelpunt. De topscorer aller tijden van the Citizens kan in Leicester zijn persoonlijke record van mei vorig jaar, zes trefzekere uitwedstrijden op rij, evenaren.