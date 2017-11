Bosz laat Aubameyang vanwege disciplinaire redenen thuis

Borussia Dortmund gaat vrijdag op bezoek bij VfB Stuttgart en heeft de punten hard nodig. Die Borussen hebben normaal gesproken veel aan Pierre-Emerick Aubameyang, maar de doelpunten zullen dit keer van anderen moeten komen. Aubameyang is vanwege disciplinaire redenen namelijk niet in de wedstrijdselectie opgenomen, zo communiceert de club van trainer Peter Bosz.

Wat er zich precies heeft afgespeeld rond Aubameyang is niet helemaal duidelijk, aangezien hij donderdag wel van de partij was op de laatste training. Toen zijn ploeggenoten zich echter klaarmaakten om naar Stuttgart af te reizen, stapte Aubameyang in zijn eigen auto en verliet hij het trainingscomplex in Brackel.

De afwezigheid van Aubameyang komt op een moment dat Dortmund zich in de hoek waar de klappen vallen bevindt. Die Borussen wisten van de laatste vier Bundesliga-duels met RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 en Bayern München er geen enkele als winnaar af te sluiten. De laatste officiële overwinning van de ploeg van Peter Bosz kwam eind oktober in de DFB-Pokal tegen 1. FC Magdeburg.