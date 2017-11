Slowaak op proef bij Ajax: ‘Wij zijn trots op deze kleine stap’

Het valt niet uit te sluiten dat Thomas Kotlár in de toekomst bij Ajax terechtkomt. De veertienjarige Slowaak is bij de scouts van de Amsterdammers opgevallen en is momenteel voor een stageperiode in de hoofdstad, zo maakt management Stars & Friends bekend.

Het zaakwaarnemersbureau meldt dat de scouts van Ajax Kotlár zeker drie keer aan het werk hebben gezien, gecharmeerd zijn geraakt en hem daarom hebben uitgenodigd voor een proefperiode. “Er is nog een zware en lange weg te gaan omdat hij nog maar veertien is, maar we zijn hoe dna ook trots op deze kleine stap”, valt er in het statement te lezen.

Kotlár speelde voor FK Mocenok en maakte op tienjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van Spartak Trnava, de vijfvoudig kampioen van Slowakije. Overigens is onder anderen oud-middenvelder Simon Cziommer als zaakwaarnemer verbonden aan Stars & Friends, het kantoor dat Kotlár dus begeleidt.