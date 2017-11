‘Real Madrid heeft een buitengewoon goede aankoop gedaan, hij is uniek’

Real Madrid heeft een gouden zet gedaan met het aantrekken van Vinícius Júnior, zo vindt ploeggenoot Diego van Flamengo. In mei telde de Koninklijke 45 miljoen euro neer voor de pas zeventienjarige aanvaller, die zich waarschijnlijk vanaf 2019 aansluit bij Real. In Brazilië heeft Vinícius Júnior geen basisplaats, maar hij heeft zich volgens Diego wel in sneltreinvaart ontwikkeld.

Zelf speelde Diego voor clubs als FC Porto, Werder Bremen, Juventus, VfL Wolfsburg, Atlético Madrid en Fenerbahçe. Hij weet dus wat ervoor nodig is om te slagen in Europa en denkt dat Vinícius Júnior uit het juiste hout is gesneden. "Real Madrid heeft een buitengewoon goede aankoop gedaan", oordeelt de spelmaker in gesprek met AS. "Hij heeft zich fantastisch ontwikkeld sinds hij zich aansloot bij het eerste elftal. Het was al meteen duidelijk dat we te maken hadden met een speler met een uniek talent."

"Het was een kwestie van tijd voordat hij op doorslaggevende momenten van waarde zou zijn, zoals hij nu is", vervolgt Diego. Hij ziet zijn jeugdige ploeggenoot steeds volwassener worden en is daarom positief gestemd. "Real hoeft zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Hij is een enorm gedisciplineerde speler, zijn gedrag is voorbeeldig en hij is verrassend volwassen voor iemand van zijn leeftijd. Hij geeft het maximale op de training en wil zichzelf constant verbeteren. Aan kwaliteit is zeker geen gebrek."