‘Ik lees regelmatig dingen over Veltman die echt niet terecht zijn’

Daley Sinkgraven heeft een naar eigen zeggen een prima week achter de rug. De 22-jarige verdediger geeft op een blog op de site van Ajax aan dat hij de interlandweek heeft gebruikt om wat tijd in te halen met familie en vrienden. Sinkgraven schrijft dat zijn inspiratiebronnen Zlatan Ibrahimovic en Ronaldinho zijn, maar laat ook weten dat de kritiek op zijn teamgenoot Joël Veltman vaak onterecht is.

"Ik was sowieso altijd voor Ajax en Zlatan was mijn grote held. Als ik buiten voetbalde met vriendjes wilde ik ook altijd Zlatan zijn. Ik vind hem nog steeds een inspirerend mens. Als atleet, maar ook als persoonlijkheid", aldus Sinkgraven, die erkent dat de Zweed een groot ego heeft, maar tegelijkertijd erg inspirerend is.

"Maar Ronaldinho vond ik ook geweldig. Toen ik bij sc Heerenveen in de C1 voetbalde, kwam hij met AC Milan naar Heerenveen voor een UEFA Europa League-wedstrijd. Toen heb ik hem in het echt zien spelen", jubelt Sinkgraven, die veel mensen dankbaar is, zoals Veltman. De voormalig speler van Heerenveen zegt dat de aanvoerder van Ajax een schouderklopje verdient.

"Ik lees regelmatig dingen over hem die echt niet terecht zijn. Lastig vind ik dat. De mensen die dat schrijven maken Joël niet elke dag mee, dus hebben ze geen idee. Jammer. Wat mij betreft verdient hij echt een pluim voor alles wat hij doet”, besluit Sinkgraven over de negentienvoudig Oranje-international.