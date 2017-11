Advocaat neemt met ruime zege en record afscheid van Oranje

Dick Advocaat heeft zijn laatste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal winnend weten af te sluiten. Oranje speelde dinsdagavond een degelijke oefenwedstrijd in en tegen Roemenië en won voor de achtste keer in de laatste negen interlands: 0-3. Advocaat wist bovendien een persoonlijk record op zijn naam te schrijven: hij boekte zijn 37e overwinning als bondscoach van Nederland en is nu alleen recordhouder.

De oefenmeester voerde in zijn laatste interland de nodige wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het duel met Schotland (0-1 zege) van vorige week. De opvallendste mutatie vond plaats op het middenveld: Georginio Wijnaldum maakte plaats voor Davy Pröpper en die aanpassing kwam de ploeg zichtbaar ten goede in de Arena Na?ionala. Oranje nam na een onwennig begin al snel het initiatief over, wat in het eerste kwart van de wedstrijd leidde tot enkele goede mogelijkheden voor het doel van Costel Pantilimon.

De Roemeense keeper had echter geen moeite met een vrije trap van grote afstand van Memphis Depay en redde even later ook op pogingen van Pröpper en Ryan Babel. Roemenië beet daarna iets meer van zich af, maar kwam in de gehele eerste helft niet verder dan een kansloze afstandspoging van Eric Bicfalvi en een hachelijke situatie voor het doel van Jasper Cillessen, na een actie over de rechterflank. Oranje leek op slag van rust te scoren toen Babel de bal met het hoofd achter Pantilimon werkte, maar de spits werd terecht teruggefloten vanwege buitenspel.

Vlak na de onderbreking wist het elftal van Advocaat alsnog de ban te breken. Steven Berghuis snelde over de rechterflank voorbij zijn directe tegenstander en legde het leder vervolgens via een Roemeens been bij de tweede paal neer. Depay was daar ontsnapt aan de aandacht van Sergiu Hanca, waarna de linksbuiten van Olympique Lyon Pantilimon geen kans gaf met het hoofd: 0-1. Depay onderstreepte daarmee nog maar eens zijn topvorm: het betekende voor hem zijn zevende doelpunt in zijn laatste zes wedstrijden voor club en land.

Oranje pakte vervolgens meteen door en verdubbelde zijn voordelige marge nog binnen het uur. Babel kon van dichtbij scoren, nadat opnieuw Berghuis de bal in de doelmond van Roemenië had gebracht. Advocaat bracht daarna vrijwel onmiddellijk onder anderen Wesley Sneijder en Marco van Ginkel binnen de lijnen en gunde in de slotfase ook Donny van de Beek nog zijn debuut. Ook Luuk de Jong maakte zijn opwachting als invaller en hij bepaalde negen minuut voor tijd met een kopbal uit een vrije trap de eindstand.