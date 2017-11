Advocaat gunt tweetal debuut: ‘Normaal gesproken komen ze erin’

Donny van de Beek en Sergio Padt staan voor hun debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax en doelman van FC Groningen zullen dinsdagavond tegen Roemenië waarschijnlijk als invallers binnen de lijnen komen in Boekarest.

“Er zit wel een kans in dat zij debuteren. Maar daar zeg ik wel eerlijk bij dat het afhankelijk is van de stand, want ik wil winnen. Normaal gesproken komen Donny en Sergio er echter wel in”, zo wordt Dick Advocaat geciteerd door De Telegraaf. De twintigjarige Van de Beek liet eerder al weten dat hij uitkijkt naar zijn eerste minuten in Oranje.

“Dat mijn geduld op de proef wordt gesteld, valt wel mee, hoor. Het moment zal vanzelf komen. Laten we rustig afwachten”, sprak de Ajacied, die dit seizoen in vijftien officiële wedstrijden in clubverband goed was voor drie doelpunten en één assist. De zeven jaar oudere Padt stond dit seizoen in 13 wedstrijden tussen de palen bij FC Groningen en daarin kreeg hij 24 treffers om de oren. Eén keer, tegen FC Twente in september, hield hij zijn doel schoon.