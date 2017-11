Wenger: ‘Manchester City is een goede ploeg, maar niet onverslaanbaar'

Arsène Wenger heeft de nederlaag van acht dagen geleden van Arsenal tegen Manchester City nog niet verwerkt. De Fransman is niet onder de indruk van de ploeg van Josep Guardiola, die met 3-1 te sterk was en daarmee de ongeslagen status dit seizoen behield.

“Ik vind dat ze een goede ploeg hebben, maar het is geen ploeg die niet te verslaan is”, vertelt Wenger in gesprek met beIN Sports. “Als je kijkt naar het verwachte aantal doelpunten kwamen zij uit op 0.7 en het was 0.6 voor ons. Het was een zeer gelijkopgaande wedstrijd. Ze creëerden heel weinig, hadden heel weinig schoten op doel, één meer dan wij, dat is het.”

De 68-jarige manager is niet te spreken over de rol van scheidsrechter Michael Oliver, nadat Gabriel Jesus vanuit buitenspelpositie de 3-1 kon scoren. “We zijn enorm gestraft met het doelpunt. Bij 2-1 zaten we in de wedstrijd. De scheidsrechter had een absoluut afschuwelijke inbreng in het resultaat van de wedstrijd. Ik betwist niet dat ze een goede ploeg zijn, maar ze zijn niet onverslaanbaar.”

Na elf wedstrijden bezet Arsenal de zesde plek in de Premier League, met een achterstand van twaalf punten op koploper Manchester City. Komende weekend krijgen the Gunners bezoek van aartsrivaal Tottenham Hotspur en spelen the Citizens de uitwedstrijd tegen Leicester City.