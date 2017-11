Van Bommel herinnert zich: ‘Dan kon hij je vermoorden met zijn blik’

Mark van Bommel droeg tussen 2006 en 2011 het shirt van Bayern München en werd met der Rekordmeister tweemaal landskampioen. De oud-middenvelder bewaart warme herinneringen aan zijn tijd in Zuid-Duitsland. Vooral Uli Hoeness maakte indruk op Van Bommel, zo vertelt hij tegenover Voetbal International.

“In Duitsland zit de technisch directeur gewoon op de bank en in de kleedkamer. En als je had verloren en slecht had gespeeld, dan kon hij je vermoorden met zijn blik... Als je dan in de kleedkamer zat keek je strak naar beneden, want je wilde voorkomen dat hij je aankeek”, vertelt Van Bommel over Hoeness, die destijds technisch directeur bij Bayern München was.

“Hoeness zag alles, wist precies hoe spelers dachten en greep in voordat iets een probleem werd. Mark, let jij even op die en die speler, zei hij dan tegen me, als hij zag dat iemand niet goed in zijn vel zat”, vervolgt Van Bommel, die zich herinnert hoe het op zijn eerste dag in München aan iedereen werd voorgesteld. “Aan alle werknemers en medewerkers van de club, van de president tot de koffiejuffrouw. Dat vonden ze schitterend, want dat waren ze helemaal niet gewend.”