‘De KNVB had dat in het contract van Advocaat moeten opnemen’

Dick Advocaat staat aanstaande dinsdag tegen Roemenië voor het laatst langs de lijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Tegenover Schotse media gaf hij eerder deze week al aan dat hij na de interland in Boekarest vertrekt bij Oranje, al wilde hij die woorden niet herhalen tegenover Nederlandse media. Youri Mulder vindt dat Advocaat na de uitschakeling voor het WK in Rusland überhaupt niet meer aan had mogen blijven als keuzeheer.

Mulder vindt dat de KNVB geblunderd heeft door slechte afspraken te maken met Advocaat voor het geval Oranje het WK niet zou halen. "Ze hebben het slecht georganiseerd", zei Mulder zondag bij Rondo. "De KNVB had in het contract moeten opnemen dat het bij uitschakeling vóór de play-offs al klaar zou zijn. Dan komt er maar een interim-bondscoach.”

Met een tijdelijke vervanger had Oranje volgens Mulder een nieuwe start kunnen maken. “Al zou Fred Grim het gewoon overnemen. Die kan dan wel opnieuw beginnen, in plaats van een coach die - wat heel begrijpelijk is - de laatste twee wedstrijden nog gewoon wil winnen. Ja, dat snap ik ook wel!", aldus Mulder.