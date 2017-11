Benevento kan negatief record Man Utd verbreken: ‘Het komt door de heksen’

Benevento stevent af op een historisch slechte seizoensstart. De werkgever van Samuel Armenteros verloor de eerste twaalf competitieduels en evenaart daarmee het negatieve record van Manchester United uit 1930/31: sindsdien begon geen enkele club uit de grote vijf competities nog slechter aan een seizoen. Voorzitter Oreste Vigorito weet waar de oorzaak ligt: heksen.

"We worden uit allerlei hoeken geprezen, maar we zijn nog altijd zonder punten", geeft de preses aan in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "De schuld daarvan ligt bij de kwaadaardige invloeden van zij die altijd verbonden zijn geweest aan deze stad: heksen. Ja, echt waar. Ik ben bijgelovig. Maar één ding is zeker: we zullen in de Serie A blijven omdat we nooit opgeven." Tot dusver heeft Benevento pas 5 keer gescoord en 31 treffers geïncasseerd.

Benevento staat bekend als 'stad van de heksen', vanwege de legende dat hekserij daar in het verleden veel voorkwam. Het verhaal gaat dat burgers 's nachts bezems of zout voor hun deur plaatsten, omdat de heksen gedwongen zouden zijn om de bezemharen of het aantal zoutkorrels te tellen voordat ze binnen konden komen. Op dat moment was de zon alweer opgekomen. Het logo van Benevento is een heks op een bezemsteel.