Vader ‘bewoog hemel en aarde’ voor Iniesta: ‘Koeman had ze ook’

Andrés Iniesta speelt al ruim twintig jaar voor Barcelona en de clublegende kan zich zijn eerste dag bij de Catalaanse grootmacht, bijna 21 jaar geleden, nog goed herinneren. De 33-jarige middenvelder, die onlangs een contract voor het leven heeft getekend bij Barça, werd destijds van Albacete naar Barcelona gereden door zijn vader José Antonio.

"Ik ben trots op mijn zoon. Mijn zoon is nog steeds het kind die voor het eerst naar Barcelona kwam, alleen 21 jaar ouder", zegt vader in gesprek met Marca. De moeder van Iniesta had het in eerste instantie moeilijk met de beslissing van haar zoon om voor Barcelona te gaan voetballen, maar José Antonio vertelt dat zijn vrouw wel volledig achter zijn keuze stond.

"Het was voetbal… Als het iets anders was geweest, had ik niet hemel en aarde bewogen om dit voor elkaar te krijgen, maar voetbal was altijd al mijn passie", aldus vader, die vóór de Barcelona-periode drie keer per week 86 kilometer op en neer moest rijden om Iniesta naar de training bij Albacete te brengen. "Ik heb voor hem geleden, omdat ik het de moeite waard vond. Barcelona was de beste plek waar hij zich kon ontwikkelen."

"Het waren heel veel trips, het was echt chaos, maar het was het waard", vervolgt José Antonio, die zijn zoon veel plezier deed toen de middenvelder zijn eerste voetbalschoenen kreeg, de Adidas Predator. "Ze waren zwart, met enkele strepen aan de voorkant. Ik heb ze nog steeds in mijn huis staan. Ronald Koeman had ze ook", aldus Iniesta.