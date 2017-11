Italië vreest voor ‘apocalyps’: ‘Het verwondert me dat men verbaasd is’

Giampiero Ventura acht Italië in staat om zich alsnog te kwalificeren voor het WK. Na de 1-0 nederlaag tegen Zweden in Solna wacht La Squadra Azzurra maandag een hels karwei in San Siro, maar volgens Ventura is zijn ploeg sterk genoeg om het tweeluik naar de eigen hand te zetten. "We zijn erg gretig om een situatie te kantelen die wij als onrechtvaardig zien", zegt de bondscoach daags voor het duel op de persconferentie.

Ventura vindt de nederlaag in Zweden onverdiend. "We stonden amper een schot op doel toe. We scoorden alleen niet met meerdere goede kansen", vertelt de bondscoach aan Sky Italia. "Het zou ook geholpen hebben als de scheidsrechter wat meer gefocust was. Maar Italië moet voetballen, we kunnen het niet uitvechten met Zweden alsof het een straatgevecht is", lijkt Ventura te doelen op het harde spel van de Zweden in de heenwedstrijd.

Over uitschakeling maakt de keuzeheer zich nog geen zorgen. "Mensen spreken al over de apocalyps… In de eerste wedstrijd hebben we aangetoond dat we dit resultaat kunnen omdraaien. Het verwondert me eerlijk gezegd dat sommigen verbaasd lijken omdat we in de play-offs zitten. We wisten dat alleen de nummer één door kon gaan en dat we in dezelfde groep als Spanje zaten. We wilden tot aan de tweede wedstrijd tegen Spanje in de race blijven en dat is gelukt."

"Die wedstrijd verloren we, maar we stelden de tweede plek veilig", blikt Ventura terug. "Daarna moesten we ervoor zorgen dat we een van de beste nummers twee waren en dat is ook gelukt." In de Italiaanse pers wordt al breeduit gespeculeerd over het opstappen of ontslag van Ventura, als Italië zich voor het eerst sinds 1958 niet kwalificeert voor de mondiale eindronde. "Als het ons nu niet lukt om ons te plaatsen, dan zijn er dingen waar ik over moet nadenken."