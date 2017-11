Hiddink: ‘Ziyech wilde heel graag voor het Nederlands elftal spelen’

Als een van de weinige spelers met Nederlandse binding gaat Hakim Ziyech volgend jaar naar het WK in Rusland. De middenvelder verkoos het Marokkaanse elftal boven Oranje, maar dat had volgens Guus Hiddink ook anders kunnen lopen. In mei 2015 was Ziyech dicht bij een debuut voor het Nederlands elftal.

Hiddink nam de creatieve spelmaker op in zijn voorlopige selectie voor de oefenduels met de Verenigde Staten en Letland. Door een enkelblessure moest Ziyech de trainingsstage echter verlaten. Tot een rentree bij Oranje zou het niet komen. "Hij kwam op het trainingskamp in Apeldoorn. Hij raakte geblesseerd aan de enkel", blikt Hiddink terug bij De Tafel van Kees. "Ik vroeg hem hoe hij dacht over de vraag tussen Nederland en een ander land. Hij wilde bijzonder graag, maar raakte helaas geblesseerd."

Na de kwalificatie van Marokko voor het WK krijgt Ziyech op sociale media veel bijval voor zijn keuze. Oranje plaatste zich immers niet voor de eindronde. Met name de uitspraken van voormalig bondscoach Marco van Basten worden veel aangehaald: die toonde in maart 2016 weinig begrip voor Ziyech. "Een domme keus, het zijn gewoon domme jongens. (...) Hoe dom kan je zijn om voor Marokko te kiezen als je in aanmerking komt voor Nederland?"