Mbappé onder de indruk: ‘Hij is perfect om met Neymar en mij samen te spelen’

Neymar streek zelf pas afgelopen zomer neer bij Paris Saint-Germain, maar de Braziliaan had niet veel tijd nodig om te wennen. Kylian Mbappé arriveerde op de slotdag van de transferperiode op huurbasis van AS Monaco en de jonge Fransman werd door Neymar verwelkomd bij les Parisiens.

“Neymar heeft ervoor gezorgd dat mijn integratie in de groep soepel verliep, hij nam me onder zijn hoede en gedroeg zich als een oudere broer. Het is mooi om een speler zoals hij te hebben, hij helpt mij iedere dag, hij voelt zich hier goed en hij zal hier prachtige dingen bereiken”, laat Mbappé weten via de officiële kanalen van zijn club.

De achttienjarige aanvaller is eveneens onder de indruk van Edinson Cavani: “Ik denk dat hij de perfecte speler is om met Neymar en mij samen te spelen. Hij is erg mobiel en heeft heel veel kwaliteit. Hij is bijna topscorer aller tijden van deze club (Cavani heeft nog negen doelpunten nodig om Zlatan Ibrahimovic in te halen, red.) en we gaan er alles aan doen om te zorgen dat hij dit zo snel mogelijk bereikt. Cavani is een goed persoon en een geweldige professional, een van de beste aanvallers ter wereld.”

PSG staat in de Ligue 1 na twaalf gespeelde wedstrijden vier punten voor op regerend landskampioen AS Monaco, maar volgens Mbappé is de landstitel niet het belangrijkste doel dit seizoen: “De obsessie met de Champions League zorgt ervoor dat ik al mijn persoonlijke records negeer. Ik let er niet op, omdat we allemaal de ambitie te hebben om deze prijs te winnen, het is de belangrijkste.”