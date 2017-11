Arnautovic slaat terug: ‘Laat hem het lekker bij televisie houden!’

Marko Arnautovic heeft teruggeslagen naar Gary Neville. Laatstgenoemde uitte na de 0-3 thuisnederlaag van West Ham United tegen Brighton & Hove Albion kritiek op Arnautovic door te zeggen dat hij weinig zelfreflectie kent: “Hij denkt dat hij Cristiano Ronaldo is, die gast. Dat is zijn probleem. Hij denkt beter te zijn dan hij in werkelijkheid is”, zei Neville in de studio.

De 28-jarige Arnautovic slaat nu terug naar de voormalig rechtsback van Manchester United; “Ik respecteer wat Neville heeft bereikt als speler. Hij was geweldig bij Manchester United, daar neem ik mijn hoed voor af. Maar wat heeft hij als trainer gepresteerd bij Valencia? Het is nu zijn baan om te bekritiseren, dat is negentig procent van wat zijn baan inhoudt.”

“Ik zeg niet dat Neville een nobody is. Hij heeft veel bereikt in het leven en is gewoon een legende. Maar als trainer? Laat hem het maar lekker bij televisie houden”, aldus de international van Oostenrijk in gesprek met Goal. Na het duel met Brighton pakte West Ham tegen Crystal Palace en Liverpool in totaal één punt.

De directie greep daarom afgelopen maandag in en zette Slaven Bilic na twee jaar op straat. Arnautovic kon een ontslag voor de Kroaat dus niet voorkomen. Hij maakte in juli voor 27 miljoen euro de overstap van Stoke City naar West Ham, maar wacht na negen optredens nog altijd op zijn eerste doelpunt in dienst van the Hammers. Eerder kwam Arnautovic uit voor onder meer Werder Bremen, FC Twente en Internazionale.