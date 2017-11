‘Zware delegatie AC Milan op de tribune voor Lozano’

Een zware delegatie van AC Milan was vrijdagavond aanwezig bij de oefeninterland tussen België en Mexico (3-3), zo weet Calciomercato te melden. Zo zat onder meer sportief directeur Massimiliano Mirabelli op de tribune van het Koning Boudewijnstadion. Een van de doelwitten van het bezoek van i Rossoneri was Hirving Lozano.

De Mexicaanse aanvaller is bij PSV in bloedvorm en trok dit door bij de nationale ploeg. ESPN beoordeelde Lozano met een negen voor zijn optreden tegen België, waarin hij twee keer wist te scoren. “De hype is echt. Fans van Mexico moeten blij zijn met de spirit van Lozano op het veld”, is ESPN lovend. De kans is groot dat de delegatie van AC Milan met positieve rapporten terugkeert naar Italië.

AC Milan was niet alleen voor Lozano aanwezig in Brussel, maar had ook Leander Dendoncker op het lijstje staan. De middenvelder van Anderlecht kwam niet in actie, terwijl Lozano indruk maakte met twee doelpunten en dat zou kunnen betekenen dat PSV moet vrezen voor een vertrek van Lozano. Eerder zou Arsenal al op de tribune hebben gezeten voor de aanvaller, die reeds tien keer scoorde in twaalf wedstrijden voor PSV.

"Lozano heeft een grote toekomst voor zich. Hij speelt nu twee jaar voor het nationale team en heeft in die tijd veel progressie gemaakt. Hier heeft hij getoond dat hij het ook tegen de grote teams kan", was de Mexicaanse bondscoach Carlos Osorio na afloop van de oefeninterland tegen België lovend over Lozano tegenover de Mexicaanse pers. "PSV blijft vertrouwen in Mexicaanse spelers. Lozano heeft laten zien dat zijn prestaties bij PSV geen toeval zijn."