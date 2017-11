'Dan zit er zo'n mannetje te kijken en maakt er een stuk van, kansloos'

Art Langeler heeft zich deze week flink opgewonden over een verhaal dat verscheen in De Telegraaf. In een artikel van het dagblad werd gesteld dat de spelers van Jong Oranje zich schuldig maakten aan onder meer bezoekjes aan de McDonald's en het eten van 'ongezonde' pizza's. Langeler was furieus toen hij werd geconfronteerd met het verhaal.

"We hebben na de vorige wedstrijd herstelpizza's laten maken door een diëtiste, omdat die jongens na een wedstrijd zo snel mogelijk moeten eten. Die pizza's werden toen binnengedragen en dan zit er zo'n mannetje te kijken en maakt er een stuk van. Dat vind ik kansloos", zegt Langeler na afloop van de gewonnen wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Andorra (8-0) tegenover de NOS.

Ook Guus Til, één van de doelpuntenmakers op De Vijverberg vrijdagavond, kan zich totaal niet vinden in het gepubliceerde stuk van De Telegraaf. "Wij hebben een topgroep. Iemand moet iets te schrijven hebben. En bovendien, als een speler in zijn vrije tijd naar de Mac gaat, dan heeft dit toch niets met Jong Oranje te maken? Dat vind ik raar."