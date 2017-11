Italië wacht hels karwei in San Siro na nederlaag in Zweden

Zweden heeft vrijdagavond een belangrijke stap naar een WK-ticket gezet door te winnen van Italië. In de Friends Arena hadden de Scandinaviërs met name in de eerste helft het betere van het spel. Zweden creëerde de grootste mogelijkheden en via een gelukkige treffer van invaller Jakob Johansson kwam het na een uur spelen op voorsprong. Italië had kansen om langszij te komen, maar Robin Olsen hield zijn doel knap schoon: 1-0.

De mannen van bondscoach Janne Andersson begonnen voortvarend, waarbij met name Emil Forsberg voor gevaar stichtte. Een vrije trap van de vleugelaanvaller ging huizenhoog over, maar goed voorbereidend werk van de Zweed zorgde er even later voor dat Ola Toivonen kon afdrukken, maar de voormalig PSV'er kon Gianluigi Buffon niet testen. De beginfase stond niet bol van de grote kansen, wel van de kleine akkefietjes, waarbij onder anderen Daniele De Rossi en Toivonen hardhandig te werk gingen, maar niet werden bestraft door scheidsrechter Cüneyt Çakir.

Het publiek in de Friends Arena werd in de eerste helft niet verwend: na dertig minuten waren er nog geen schoten op doel geconstateerd. Toivonen had vlak voor het rustsignaal zijn ploeg echter wel op voorsprong kunnen brengen, maar de Zweed moest zijn meerdere erkennen in Buffon. In het tweede bedrijf bleef Zweden drukken en invaller Johansson schoot zijn ploeg na een uur spelen naar de voorsprong, nadat De Rossi de bal van richting veranderde.

Italië zocht naar de gelijkmaker en Matteo Darmian was erg dichtbij: de vleugelverdediger kon op de rand van de zestien uithalen, maar zijn poging spatte uiteen op de paal. De Zuid-Europeanen bleven het Olsen moeilijk maken, maar ook onder meer Antonio Candreva kon de Zweedse sluitpost niet passeren. Komende maandag staan de twee landen wederom tegenover elkaar in San Siro en wordt er bepaald welke ploeg naar het WK in Rusland mag.