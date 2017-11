Til lacht om verhalen: ‘Ik ga zo langs de FEBO, haal ik er een kroketje uit’

Jong Oranje lag deze week in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Andorra onder vuur. Zo brachten diverse spelers volgens De Telegraaf na de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (1-1) een bezoekje aan de McDonald’s in Doetinchem, terwijl enkele andere regelmatig op stap zouden gaan na een duel op vrijdagavond. Guus Til reageerde na de wedstrijd tegen Andorra met gevoel voor humor op de geruchten.

"We gaan een hele ongezonde pizza eten. Ik ga zo nog even langs de Mac. FEBO'tje, haal ik er nog even een kroketje uit", lachte hij na afloop voor de camera van FOX Sports. Volgens de middenvelder van AZ berusten de geruchten absoluut niet op de waarheid. "Wat moet ik er nog over zeggen? Dit cynisme spreekt voor zich."

Til was vrijdagavond een van de uitblinkers aan Nederlandse zijde. Hij nam na twintig minuten voetballen de openingstreffer voor zijn rekening en bereidde ook de 3-0 van Oussama Idrissi voor. Jong Oranje had op De Vijverberg geen kind aan de leeftijdgenoten van Andorra, die uiteindelijk met een 8-0 nederlaag van het veld stapten.