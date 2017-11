Thomas droomt hardop: ‘Ik wil mezelf terugzien in de Champions League’

Ryan Thomas speelt dit seizoen als verdedigende middenvelder bij PEC Zwolle en dat bevalt hem uitstekend. Dankzij zijn goede prestaties heeft hij zich inmiddels bij verschillende clubs in de kijker gespeeld, maar hij droomt van de Champions League. Komendeweek kan Thomas zich bovendien met Nieuw-Zeeland kwalificeren voor het WK.

De All Whites moeten dan wel in een intercontinentale play-off zien af te rekenen met Peru. Thomas beaamt dat de toekomst er op dit moment goed uitziet. “Nu richt ik me volledig op PEC. Ik probeer er een geweldig seizoen van te maken, maar natuurlijk wil ik uiteindelijk verder. De manier waarop ik speel is uiteindelijk bepalend voor waar ik terecht kom, of waar ik terecht wil komen”, zegt de middenvelder in gesprek met RTV Oost.

“Ik heb het al eerder aangegeven, ik wil mezelf terugzien in de Champions League. Of dat haalbaar is, wie zal het zeggen, maar dat is wel het doel”, stelt Thomas, die blij is met zijn nieuwe positie bij PEC Zwolle. “Nu ben ik meer aan de bal. Dat is goed voor mij, maar ook zeker voor het team. Ik ben ook meer gaan werken aan het verdedigende aspect. Mijn manier van spelen is daardoor veranderd.”