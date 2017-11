Schuurs wimpelde Ajax en PSV af: ‘Zou daar in een Jong-team komen’

Perr Schuurs had afgelopen zomer de overstap naar een topclub kunnen maken. Clubs als Ajax, PSV, Liverpool, Borussia Dortmund en RB Leipzig hadden de zeventienjarige verdediger van Fortuna Sittard op de korrel. Schuurs besloot echter in Limburg te blijven en is sinds dit seizoen aanvoerder van Fortuna.

“Natuurlijk ben ik vereerd door de interesse, maar ik wilde niet weg. Bij Fortuna Sittard blijven is het beste voor mijn ontwikkeling. Ik zou daar moeten aansluiten bij het Jong-team, terwijl ik hier dagelijks met oudere spelers train, waardoor ik fysiek sterker word”, zegt Schuurs in gesprek met ELFVoetbal. De verdediger leert naar eigen zeggen ook veel van zijn nieuwe rol als aanvoerder bij Fortuna.

“Ik was nog vaak te lief op het veld en te bescheiden in de kleedkamer. Ik trek nu mijn mond wat vaker open en heb geleerd dat ik best een gele kaart mag pakken als dat nodig is”, verklaart de jonge verdediger. Schuurs heeft geen voorkeur voor een bepaalde nieuwe club. “Ik houd van mooi voetbal. Of het dan wordt gespeeld door Ajax of PSV, dat maakt me niet uit. Ook tussen Real Madrid of FC Barcelona heb ik geen voorkeur. Ik had posters op mijn kamer van spelers van diverse clubs.”