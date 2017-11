Messi belooft bedevaartstocht bij winnen WK: ‘Kom maar op!’

Argentinië bereidt zich momenteel voor op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland van aanstaande zaterdag. Dat is tevens het land waar volgend jaar zomer het WK wordt gehouden en als Argentinië op die eindronde aan het langste eind trekt, dan is Lionel Messi van plan om een bijzondere belofte in te lossen.

Toen een verslaggever van TyC Sports in een interview vroeg of Messi het bij een eindzege aandurft om naar bedevaartplaatsen als Luján of San Nicolás te lopen, antwoordde de linkspoot: “Ja, als we het WK winnen, dan beloof ik dat we van Rosario naar San Nicolás lopen. Als we moeten, kom maar op”, aldus de dertigjarige aanvoerder Messi.

Messi komt uit Rosario en van daar is het 65 kilometer lopen tot aan de basiliek van San Nicolás, in Buenos Aires. Tijdens het interview werd Messi geflankeerd door Sergio Agüero. De aanvaller van Manchester City reageerde verbaasd op de afgesloten weddenschap, maar voegde er daarna met een glimlach aan toe: “Lopend? Nee, we gaan rennend!”

Het door Jorge Sampaoli getrainde Argentinië neemt het in het vernieuwde Luzhniki Stadion op tegen Rusland en drie dagen later staat in Krasnodar de vriendschappelijke ontmoeting met Nigeria op het programma. Argentinië plaatste zich overigens ternauwernood voor het WK; Messi maakte in de beslissende wedstrijd tegen Ecuador een hattrick en hielp zijn land op die manier aan een ticket.