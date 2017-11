‘Dijks kan Ajax in januari verlaten voor Portugese topclub’

Mitchell Dijks is onder trainer Marcel Keizer de laatste weken op een zijspoor geraakt bij Ajax. In januari hoopt de linksback te vertrekken uit Amsterdam en volgens De Telegraaf wil Sporting Portugal de linksback graag overnemen. De Portugese topclub heeft zich volgens de ochtendkrant al officieel gemeld bij Dick van Burik, de zaakwaarnemer van de linkervleugelverdediger.

In Portugal kan Dijks ploeggenoot worden van Bas Dost en daar de concurrentie aangaan met Fabio Coentrao. Sporting Portugal is echter niet de enige club met interesse in Dijks. Ook clubs uit Italië, Duitsland en Engeland hebben een oogje op de back. Over de interesse van Sporting wil Van Burik niet te veel kwijt. “Die kan ik bevestigen noch ontkennen”, laat hij desgevraagd weten. “Er is op dit moment veel belangstelling voor Mitchell, maar het is nu niet handig om op namen in te gaan.”

Dijks mocht afgelopen zomer al op zoek naar een nieuwe club, maar omdat Ajax zelf niet in staat bleek een betere linksback te vinden, werd hij aan zijn contract gehouden. In de eerste weken speelde Dijks nog regelmatig, maar overtuigend was dat niet. Nick Viergever werd ingezet als linksback en nu Daley Sinkgraven op de weg terug is, mag Dijks verkassen. Ajax staat welwillend tegenover een vertrek van de verdediger en zal dan ook niet de hoofdprijs hanteren.