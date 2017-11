Bonucci is er niet gerust op: ‘Ze lieten Nederland achter zich’

Het mislopen van het WK in Rusland volgend jaar is geen optie voor Leonardo Bonucci. De verdediger van AC Milan neemt het met Italiaanse ploeg in de play-offs op tegen Zweden. De eerste wedstrijd wordt vrijdag afgewerkt in Stockholm en komende maandag volgt de return in Milaan.

“Het zijn twee zeer moeilijke wedstrijden tegen een zeer sterk team, zoals ze in de groepsfase hebben laten zien toen ze Nederland achter zich lieten”, vertelt Bonucci op de website van de FIFA. “Het zal lastig worden, maar wij zijn Italië en het missen van het WK is geen optie. Zweden is een team dat het goed aangepakt heeft na het verlies van een van hun beste spelers ooit, Zlatan Ibrahimovic, door compact te voetballen en ze proberen hun tegenstanders te verrassen. Ze gaan niet achterover leunen, ze vechten voor elke bal.”

“De kwaliteiten die we in deze twee wedstrijden moeten laten zien zijn dezelfde als altijd. We moeten als een team spelen, bereid zijn om offers voor elkaar te brengen, om nederig te zijn en altijd alles te geven. De geschiedenis van het Italiaanse voetbal laat ons zien dat we op deze manier succes hebben geboekt, of het nu met het nationale team of op clubniveau is.”

“Onze kracht is dat we eensgezind blijven in moeilijke tijden. Dus hoewel het Italiaanse voetbal op dit moment niet de meest glorieuze periode doormaakt, zijn we vastbesloten om een einde te maken aan onze slechte reeks en dit is wat we op het veld tegen Zweden zullen laten zien”, besluit Bonucci, die tot dusver 73 keer uitkwam voor La Squadra Azzurra.